ЕС принял меры по газоснабжению на случай проблем с Россией - представитель ЕК

Еврокомиссия (ЕК) бдительно следит за безопасностью энергоснабжения ЕС и предприняла меры на случай, если Россия в обстановке нынешней напряженности создаст проблемы Евросоюзу в снабжении газом, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.
"Мы предприняли контакты со многими международными партнерами с целью гарантировать достаточное снабжение энергией, в частности газом, чтобы обеспечить потребности, которые могут у нас возникнуть в предстоящие зимние недели", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
Снабжение газом, пояснила она, на краткосрочную перспективу обсуждалось с партнерами-производителями, например, США, Катаром, Египтом, Азербайджаном и Нигерией. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сама осуществляла контакты с рядом партнеров. Эту работу также вела член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.
Газ, по словам Спинант, был темой интенсивных обсуждений и координации между Соединенными Штатами и Европейским союзом. ЕС получил сильную поддержку США и других международных партнеров, что касается гарантий стабильного уровня снабжения сжиженным газом.
Представитель ЕК сказала, что есть основания для надежды, что при 120 танкерах, транспортирующих СПГ, которые были предоставлены ЕС в январе, то есть эквиваленте около 10 млрд куб. м, Евросоюз обеспечивает себе энергетическую безопасность.
Пресс-секретарь также указала на надежность европейской сети газоснабжения, обеспечивающей доступ к газу всех государств-членов ЕС. Кроме того, страны Евросоюза имеют собственные планы чрезвычайных обстоятельств, предусматривающие обеспечение энергоснабжения.
В среднесрочной и долгосрочной перспективах Евросоюз рассчитывает на возобновляемые источники энергии, производимой у себя, продолжила Спинант, подчеркнув предоставляемую ими независимость от внешних источников, экономическую выгоду и экологическую чистоту.
Она не стала отвечать на вопрос, может ли ЕС при всех принятых мерах гарантировать доступность газа хотя бы по нынешней цене.
"Цены всегда зависят от контрактов (...), и я не могу делать вам заявлений о цене этого дополнительного СПГ, который можно будет купить и доставить в Европейский союз. Это, конечно, будет зависеть от ситуации на тот момент и типа контракта", - сказала представитель ЕК.
Представители ООН вскоре посетят Карабах и Восточный Зангезур - Андреева
CША в 2022г передадут Азербайджану оборудование на $250 тыс. для борьбы с контрабандой
ВВС Азербайджана отработали задачи по уклонению от средств ПВО и ведению воздушного боя
Fitch отмечает возросшие риски жестких санкций в отношении РФ
Google планирует обновления настроек приватности вслед за Apple
НПЗ США начали искать альтернативы поставкам российской нефти на фоне геополитической напряженности
В Азербайджане спад случаев COVID-19
В Гусаре от отравления угарным газом скончались 5 человек, в том числе трое детей
Amazon и Visa урегулировали спор из-за комиссий при покупках
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Получить кредит за 2 минуты? С Yelo Bank - легко!
В «Лаборатории Касперского» выявили самые распространенные методы интернет-мошенничества в Азербайджане
Банк Республика будет размещать облигации на сумму 15 миллионов манатов с доходностью 8,5%
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров