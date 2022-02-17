ЕС принял меры по газоснабжению на случай проблем с Россией - представитель ЕК

Еврокомиссия (ЕК) бдительно следит за безопасностью энергоснабжения ЕС и предприняла меры на случай, если Россия в обстановке нынешней напряженности создаст проблемы Евросоюзу в снабжении газом, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

"Мы предприняли контакты со многими международными партнерами с целью гарантировать достаточное снабжение энергией, в частности газом, чтобы обеспечить потребности, которые могут у нас возникнуть в предстоящие зимние недели", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Снабжение газом, пояснила она, на краткосрочную перспективу обсуждалось с партнерами-производителями, например, США, Катаром, Египтом, Азербайджаном и Нигерией. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сама осуществляла контакты с рядом партнеров. Эту работу также вела член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

Газ, по словам Спинант, был темой интенсивных обсуждений и координации между Соединенными Штатами и Европейским союзом. ЕС получил сильную поддержку США и других международных партнеров, что касается гарантий стабильного уровня снабжения сжиженным газом.

Представитель ЕК сказала, что есть основания для надежды, что при 120 танкерах, транспортирующих СПГ, которые были предоставлены ЕС в январе, то есть эквиваленте около 10 млрд куб. м, Евросоюз обеспечивает себе энергетическую безопасность.

Пресс-секретарь также указала на надежность европейской сети газоснабжения, обеспечивающей доступ к газу всех государств-членов ЕС. Кроме того, страны Евросоюза имеют собственные планы чрезвычайных обстоятельств, предусматривающие обеспечение энергоснабжения.

В среднесрочной и долгосрочной перспективах Евросоюз рассчитывает на возобновляемые источники энергии, производимой у себя, продолжила Спинант, подчеркнув предоставляемую ими независимость от внешних источников, экономическую выгоду и экологическую чистоту.

Она не стала отвечать на вопрос, может ли ЕС при всех принятых мерах гарантировать доступность газа хотя бы по нынешней цене.

"Цены всегда зависят от контрактов (...), и я не могу делать вам заявлений о цене этого дополнительного СПГ, который можно будет купить и доставить в Европейский союз. Это, конечно, будет зависеть от ситуации на тот момент и типа контракта", - сказала представитель ЕК.