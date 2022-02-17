У Москвы все больше сомнений в намерениях Киева выполнять Минские соглашения - МИД РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин высказал скептическое отношение к намерению руководства Украины выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.
"К сожалению, спустя семь лет у нас появляется все больше оснований полагать, что реализация Минского комплекса мер в планы наших украинских соседей по-прежнему не входит. Они уже говорят об этом в открытую", - заявил Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН.
Он подчеркнул, что украинские политики "пытаются укоренить на Западе мнение о том, что Минские соглашения противоречат интересам Украины".
"Другая распространенная отговорка подобного рода - о том, что якобы некие свои обязательства по Минским соглашениям не выполняет Россия. При этом очевидно, что у такой постановки вопроса нет никаких оснований, так как упоминания России в тексте Минских соглашений, нет", - добавил замглавы МИД РФ.
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