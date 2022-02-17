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СНГ 17.02.2022 21:17

Блинкен предположил, что Россия ищет "подтекст" для нападения на Украину, но точный ход событий он не прогнозирует

Госсекретарь США Эндони Блинкен, выступая в четверг на СБ ООН, высказал мнение, что Россия лишь ищет предлога для того, чтобы напасть на Украину.

"Без какого-либо оправдания Россия сконцентрировала около 150 тыс. военнослужащих у границ Украины, Россия отводит войска, но мы этого не наблюдаем. По нашей информации, эти силы - сухопутные, ВВС, корабли готовятся атаковать Украину в ближайшие дни... Мы не знаем точно, как сложатся события, но Россия планирует разработать подтекст для нападения... Мы не знаем, как это будет выглядеть - как террористическая атака внутри России, обнаружение массового захоронения, удары беспилотников по мирным жителям или вымышленное, или же реальное использование химического оружия", - сказал Блинкен.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы с Украиной и угрозе "российского вторжения". Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Минобороны России сообщило 15 февраля, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Однако США и НАТО заявили, что не верят российским заявлениям об отводе войск от украинской границы.

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Тэги: США, РОССИЯ, УКРАИНА, МНЕНИЕ


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