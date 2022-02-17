Блинкен призвал РФ заявить об отсутствии намерений нападать на Украину, затем - отвести войска и приступить к переговорам

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал в четверг Россию ясно заявить об отсутствии намерений напасть на Украину, а затем - доказать это на практике, отведя войска от границы.
"Давайте сформулирую это просто. Власти России могут прямо сегодня ясно, недвусмысленно объявить, что Россия не будет вторгаться на Украину... Затем нужно доказать это на деле, вернув войска, танки, самолеты обратно в казармы, в ангары. Также нужно будет направить дипломатов на переговоры", - заявил он, выступая на заседании СБ ООН.
При этом Блинкен заверил, что будет рад, если опасения США насчет России и ее планов по Украине не оправдаются.
"Мы вдохнем свободно, если увидим, что Россия изменит курс и докажет, что наши прогнозы неверны", - сказал он. Более того, глава госдепа подчеркнул, что в таком случае США "с радостью примут критику" по поводу того, что они напрасно опасались российского вторжения на Украину.
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