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Дальнее зарубежье 18.02.2022 15:33

В Париже не работают восемь линий метро из-за забастовки сотрудников общественного транспорта

Сотрудники компании RATP, управляющей общественном транспортом Парижа и его пригородов, в пятницу проводят масштабную забастовку, закрыто восемь линий метрополитена, сообщают французские СМИ.

Еще шесть линий метро будут работать только в утренний и вечерний час пик. В полной мере в Париже в пятницу сохранят работу только две линии метрополитена, по которым двигаются поезда в автоматизированном формате.

Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари призвал французов по возможности отказаться от общественного транспорта и перейти на дистанционную работу ввиду забастовки сотрудников общественного транспорта столицы.

"Мы призываем компании максимально перевести сотрудников на удаленный режим", - написал Джебарри в твиттере.

Сотрудники компании RATP проводят забастовку, чтобы выразить недовольство условиями труда, в частности они требуют повышения заработной платы.

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