Еврокомиссия занялась определением норматива уровня запасов газа в ПХГ к зиме

Европейская комиссия намерена установить юридическое обязательство к странам - членам ЕС иметь минимальный уровень запасов газа в подземных хранилищах к 30 сентября каждого года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

В составе плана действий по обеспечению "более доступной, безопасной и устойчивой энергии", который будет представлен в следующем месяце, ЕК может предложить стимулы и обязательства для обеспечения достаточных запасов газа.

После затяжной и суровой зимы 2020-2021 годов запасы газа в ПХГ Европы были сильно истрачены. Кроме того, постоянно растущие цены летом 2021 года не создавали для газовиков стимулов копить газ в ПХГ. В итоге в целевой дате - 30 сентября 2021 года ЕС подошла с уровнем запасов в хранилищах в 74,62%, что на 15 процентных пунктов ниже среднего уровня на эту дату за предыдущие пять лет (89,64%). По итогам отопительного сезона 2021-2022 годов уровень запасов в ПХГ Европы снизится до нового минимума, что создаст еще большую потребность в газе для закачки.

Европейские чиновники стремятся к формированию стратегических запасов природного газа, чтобы лучше подготовиться к следующей зиме после того, как ограниченные запасы топлива привели к рекордным ценам на энергоносители, что стало шоком для экономики блока, отмечает Bloomberg. При этом цены на газ останутся высокими еще как минимум дол 2023 года, отмечается в публикации.

"В условиях нынешнего кризиса роль хранилищ газа стала особенно важной. Однако хранилище может выполнять свою защитную роль только тогда, когда оно заполнено до соответствующего уровня перед отопительным сезоном, даже в неблагоприятных рыночных условиях и независимо от формы собственности", - цитирует Bloomberg проект документа.

ЕК также планирует призвать правительства стран-участниц установить уровни запасов для компаний, владеющих ПХГ в регионе, и обеспечить достаточность национальных или региональных мощностей в начале каждого отопительного сезона. Государства-члены смогут предложить помощь, чтобы стимулировать поставщиков обеспечивать достаточные запасы газа.

План действий может также включать обязательство начать пилотный проект, чтобы помочь государствам-членам и операторам совместно закупать газ в этом году до минимально необходимого уровня запасов.