Лидеры стран G7 проведут 24 февраля видеоконференцию по Украине - кабмин ФРГ

Лидеры стран G7 проведут в следующий четверг, 24 февраля видеоконференцию, темой которой станет ситуация вокруг Украины, встреча пройдет в рамках немецкого председательства в "семерке", сообщил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Будут обсуждаться, в том числе, геополитические вопросы в связи с положением на российско-украинской границе", - сказал он журналистам в Берлине в пятницу.

Приглашающей стороной на встрече выступает канцлер ФРГ Олаф Шольц, встреча пройдет в рамках подготовки к саммиту G7. Он состоится в баварских Альпах в Эльмау 26-28 июня. В Эльмау проходил и прошлый саммит под председательством Германии, тогда канцлером была Ангела Меркель.