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Финансы 18.02.2022 15:32

Денежные переводы в Азербайджан в 2021г увеличились на 3,6%

Объем денежных переводов в Азербайджан в 2021 года по предварительным оценкам составил $1 млрд 133 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

«Объем денежных переводов, поступающих в Азербайджан, в 2021 году увеличился на 3,6%, составив $1 млрд 133 млн», - отметили в ЦБ.

В 2020 году объем денежных переводов в Азербайджан составил $1 млрд 94 млн и по сравнению с 2019 годом увеличился на 17,1%.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, ПЕРЕВОДЫ, ДЕНЕЖНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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