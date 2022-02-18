Денежные переводы в Азербайджан в 2021г увеличились на 3,6%

Объем денежных переводов в Азербайджан в 2021 года по предварительным оценкам составил $1 млрд 133 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
«Объем денежных переводов, поступающих в Азербайджан, в 2021 году увеличился на 3,6%, составив $1 млрд 133 млн», - отметили в ЦБ.
В 2020 году объем денежных переводов в Азербайджан составил $1 млрд 94 млн и по сравнению с 2019 годом увеличился на 17,1%.
Х.Насирзаде
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