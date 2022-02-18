Лавров обвинил Запад в раздувании на пустом месте шумихи вокруг Украины ради продвижения своих геополитических интересов

Запад на пустом месте раздувает шумиху вокруг Украины для продвижения собственных геополитических интересов, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Дендиасом Лавров обратил внимание на его слова о том, что в настоящее время внимание к обострению обстановки вокруг отношений Греции и Турции привлечено не так много внимания, и что "этим могут воспользоваться".

"Явно имея в виду Украину. Тогда вам нужно высказать претензии вашим западным союзникам, потому что все взоры обращены именно на ту шумиху, которую они на пустом месте раздувают, наверное, в стремлении продвигать свои геополитические интересы", - сказал Лавров.