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СНГ 18.02.2022 15:36

Лавров обвинил Запад в раздувании на пустом месте шумихи вокруг Украины ради продвижения своих геополитических интересов

Запад на пустом месте раздувает шумиху вокруг Украины для продвижения собственных геополитических интересов, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Дендиасом Лавров обратил внимание на его слова о том, что в настоящее время внимание к обострению обстановки вокруг отношений Греции и Турции привлечено не так много внимания, и что "этим могут воспользоваться".

"Явно имея в виду Украину. Тогда вам нужно высказать претензии вашим западным союзникам, потому что все взоры обращены именно на ту шумиху, которую они на пустом месте раздувают, наверное, в стремлении продвигать свои геополитические интересы", - сказал Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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