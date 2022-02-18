Москве и Минску приходится реагировать на действия Запада, первый раунд они сильно проиграли, выходят на второй - Лукашенко

России и Беларуси приходится реагировать на действия Запада, в том числе военными совместными учениями и дипломатией, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, заметив, что первый раунд партнеры проиграли в этом, хотя продолжают запугивать весь мир нападением на Украину.

"Военно-политический спектр сегодня силами наших, как вы говорите, западных партнеров, вышел на лидирующие позиции, нам приходится реагировать и в плане наших учений военных, и дипломатией. Думаю, что и здесь тоже у них вряд ли что-то получится, они первый раунд очень сильно проиграли, сегодня уже смотрю - выходят на второй раунд, пугают весь мир, что "завтра" мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным.

"Хотя планов никогда у нас, сколько мы обсуждали эти вопросы, никогда не было", - подчеркнул президент Беларуси.

При этом, по его словам, учить людей воевать нужно, от этого никуда не деться.

Лукашенко рассказал, что накануне посетил учения "Союзная решимость-2022", осмотрел и российские, и белорусские подразделения. "Много было иностранцев, журналистов, очень впечатляюще. Ну, и как вы говорили, завтра, если все будет нормально, мы побудем с вами на интересном мероприятии", - отметил президент Белоруссии.

"Поучаствуем", - добавил в этой связи Путин.

"Поучаствуем в этих мероприятиях, - согласился Лукашенко. - Это тоже наша жизнь, людей наших: белорусов и россиян".

Он поблагодарил президента РФ за встречу, в ходе которой будет возможность "с глазу на глаз" обсудить проблемы отношений.