Лукашенко предложил Путину обсудить совместное противостояние Беларуси и РФ экономическому давлению Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве необходимо настроиться, чтобы противостоять экономическому давлению со стороны Запада, при этом заметив, что "удушить нас не смогут".

"Очень важно сейчас в начале года настроиться таким образом, чтобы противостоять всякому давлению экономическому - как против вас, так и против нас. Нам сложнее с этими санкциями, поэтому я хотел бы вас проинформировать по этому вопросу, как развиваются события", - сказал Лукашенко в пятницу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Он сообщил, что хотел бы обсудить дополнительные действия для того, чтобы Москва и Минск не снижали темпы экономического сотрудничества. "Как вы правильно сказали, развитие экономики уже свидетельствует о том, что ничего у них не получится, удушить они никак нас не смогут", - сказал президент Беларуси, выразив надежду на то, что удастся договориться придать этому вопросу большую динамику.