Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.932 RUR   0.0224 GBR   2.3134 TRY   0.1254

Цена на нефть

17.02 $/bbl +/- WTI 91.76 -1.90 Brent 92.97 -1.84

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.02.2022 16:02

Лукашенко предложил Путину обсудить совместное противостояние Беларуси и РФ экономическому давлению Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве необходимо настроиться, чтобы противостоять экономическому давлению со стороны Запада, при этом заметив, что "удушить нас не смогут".

"Очень важно сейчас в начале года настроиться таким образом, чтобы противостоять всякому давлению экономическому - как против вас, так и против нас. Нам сложнее с этими санкциями, поэтому я хотел бы вас проинформировать по этому вопросу, как развиваются события", - сказал Лукашенко в пятницу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Он сообщил, что хотел бы обсудить дополнительные действия для того, чтобы Москва и Минск не снижали темпы экономического сотрудничества. "Как вы правильно сказали, развитие экономики уже свидетельствует о том, что ничего у них не получится, удушить они никак нас не смогут", - сказал президент Беларуси, выразив надежду на то, что удастся договориться придать этому вопросу большую динамику.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]