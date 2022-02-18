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Внешняя политика 18.02.2022 15:44

Посол Баку в Сеуле призвал корейский бизнес работать в Карабахе и Восточном Зангезуре

В южнокорейском городе Тэгу провинции Кёнсан-Пукто состоялось открытие Ассоциации Корея-Азербайджан, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на страницу посольства Азербайджана в Корее в Twitter.

«Ассоциация нацелена на развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и провинцией Кёнсан-Пукто», - отмечается в информации.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Сеуле Рамзи Теймуров проинформировал участников мероприятия о новых возможностях для ведения бизнеса в Азербайджане и подчеркнул важность взаимовыгодных бизнес-проектов на освобожденных территориях Азербайджана (Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ).

Э.Шафиев

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Тэги: ПОСОЛ, КОРЕЯ, АССОЦИАЦИЯ


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