Посол Баку в Сеуле призвал корейский бизнес работать в Карабахе и Восточном Зангезуре

В южнокорейском городе Тэгу провинции Кёнсан-Пукто состоялось открытие Ассоциации Корея-Азербайджан, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на страницу посольства Азербайджана в Корее в Twitter.
«Ассоциация нацелена на развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и провинцией Кёнсан-Пукто», - отмечается в информации.
Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Сеуле Рамзи Теймуров проинформировал участников мероприятия о новых возможностях для ведения бизнеса в Азербайджане и подчеркнул важность взаимовыгодных бизнес-проектов на освобожденных территориях Азербайджана (Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ).
Э.Шафиев
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