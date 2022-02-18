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СНГ 18.02.2022 15:46

Путин предложил Лукашенко обсудить ситуацию в регионе и военное сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко обсудить региональную повестку, оценить двустороннее военное сотрудничество.

"Спасибо, что приняли приглашение и, конечно, поговорим о региональной ситуации, оценим, как идет военное сотрудничество, сейчас активная фаза учений военных, а завтра даже вместе поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества", - сказал Путин на переговорах с Лукашенко.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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