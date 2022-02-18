Путин предложил Лукашенко обсудить ситуацию в регионе и военное сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко обсудить региональную повестку, оценить двустороннее военное сотрудничество.

"Спасибо, что приняли приглашение и, конечно, поговорим о региональной ситуации, оценим, как идет военное сотрудничество, сейчас активная фаза учений военных, а завтра даже вместе поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества", - сказал Путин на переговорах с Лукашенко.