Двое граждан Азербайджана подорвались на мине в Тертере

Два человека пострадали в результате подрыва на мине в Тертерском районе Азербайджана, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).
«18 февраля в результате подрыва мины в Тертерском районе пострадали два человека – Алишан Сафаров (1963 года рождения) и Фаиг Сафаров (1965 года рождения). Пострадавшие доставлены в больницу и взяты под врачебный контроль», - говорится в информации агентства.
Пострадавшие являются сотрудниками Управления эксплуатации дорог №42.
Агентство отмечает, что подрыв на мине произошел на территории, где не ведутся работы по разминированию.
Б.Рустамбеков
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