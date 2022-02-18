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Происшествия 18.02.2022 15:37

Двое граждан Азербайджана подорвались на мине в Тертере

Два человека пострадали в результате подрыва на мине в Тертерском районе Азербайджана, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

«18 февраля в результате подрыва мины в Тертерском районе пострадали два человека – Алишан Сафаров (1963 года рождения) и Фаиг Сафаров (1965 года рождения). Пострадавшие доставлены в больницу и взяты под врачебный контроль», - говорится в информации агентства.

Пострадавшие являются сотрудниками Управления эксплуатации дорог №42.

Агентство отмечает, что подрыв на мине произошел на территории, где не ведутся работы по разминированию.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНА, ПОДРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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