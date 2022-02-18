Банки в Азербайджане в 2021г сократили операции по купле-продаже наличной инвалюты на 21,5%

Банки в Азербайджане в 2021 году совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $4 млрд, что на 21,5% ниже показателя 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
«За отчетный период объем операций банков по купле-продаже наличной инвалюты составил $4 млрд, из которых 85% пришлись на долю доллара США», - отметили в Центробанке.
В Центробанке сокращение объема операций с наличной иностранной валютой объяснили процессом дедолларизации, наблюдаемым в 2021 году.
При этом, объем таких операций в четвертом квартале составил $1,1 млрд, в третьем - $0,8 млрд, во втором квартале - $0,8 млрд, в первом - $1,1 млрд.
В ЦБ подчеркнули, что объем безналичного валютного рынка Азербайджана в 2021 году составил $27,8 млрд (рост на 7,4% по сравнению с 2020 годом - ИФ). "86,4% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 13,6% - на другие валюты", - подчеркнули в Центробанке.
По данным Центробанка, 29,7% безналичных валютных операций проведено на межбанковском валютном рынке, 70,3% - на внутрибанковском валютном рынке.
Х.Насирзаде
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