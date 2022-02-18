Нефть усилила падение и завершает неделю в минусе впервые в этом году

Нефтяные котировки резко снижаются в ходе торгов в пятницу и завершают неделю в "красной зоне" впервые с начала 2022 года.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:37 подешевели на $1,96 (2,11%) - до $91,01 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $2,04 (2,22%) - до $89,72 за баррель.

Перспективы возврата иранской нефти на рынок перевешивают опасения возможных перебоев поставок из России из-за конфликта с Украиной, пишет Trading Economics.

Аналитики в целом считают, что цены на нефть будут удерживаться в диапазоне от $90 до $100 за баррель даже несмотря на вероятность увеличения поставок из Ирана, поскольку на рынок будет давить геополитическая неопределенность.