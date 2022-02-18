Алиев утвердил соглашение об отмене визового режима между Азербайджаном и Сербией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил "Соглашение между правительствами Азербайджана и Сербии о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов". Соответствующий закон опубликован на сайте главы государства в пятницу. Соглашение было подписано в Белграде 11 октября 2021 года. Н.Аббасова

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