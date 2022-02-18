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Регион 18.02.2022 16:28

Песков о перспективах визита Путина в Турцию: пока нет понимания, когда это будет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока понимания о том, когда может состояться визит Владимира Путина в Турцию, нет.

"Нет, ничего пока не определено. Пока нет понимания, когда это будет", - сказал Песков журналистам, говоря о перспективах визита Путина в Турцию.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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