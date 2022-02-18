Песков о перспективах визита Путина в Турцию: пока нет понимания, когда это будет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока понимания о том, когда может состояться визит Владимира Путина в Турцию, нет.

"Нет, ничего пока не определено. Пока нет понимания, когда это будет", - сказал Песков журналистам, говоря о перспективах визита Путина в Турцию.