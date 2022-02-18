В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 817 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 768,019 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 4 449 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 25 человек (накануне - 30). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 182 человека.

От COVID-19 вылечились 720,865 тыс. (+7 541 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 37 тыс. 972 человека.

За сутки медики провели 12 451 тест на коронавирус против 14558 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 459,513 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде