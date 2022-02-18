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Дальнее зарубежье 18.02.2022 21:11

Талибы объявили фальшивым аккаунт главы своего генштаба, на котором сообщалось об отправке 10 тыс. боевиков в приграничье с Таджикистаном и Узбекистаном

Пресс-секретарь контролирующего Афганистан движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что аккаунт, зарегистрированный в твиттере на имя начальника генштаба Вооруженных сил талибов Кари Фасихуддина Фитрата, является фальшивым.

"У почетного лидера страны Кари Сахиб Фасихуддина нет аккаунта в твиттере. Этот аккаунт в твиттере и его публикации являются фейковыми, он надеется, что СМИ разберутся", - написал Муджахид в твиттере в пятницу.

При этом пресс-секретарь талибов прикрепил к своей информации скриншот сообщения, который был опубликован на "фальшивом" аккаунте Фитрата от 14 февраля о том, что талибы направляют "в северные и северо-восточные провинции" 10 тыс. вооруженных боевиков.

Аккаунт на имя Фитрата в твиттере, на котором постоянно публикуются сообщения о деятельности движения, был зарегистрирован в ноябре 2021 года, но лишь спустя три месяца официальный представитель талибов объявил его фейковым.

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