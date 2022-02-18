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Финансы 18.02.2022 22:00

ЦБ РФ в январе вновь сократил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций

Банк России в январе сократил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций, следует из его данных.

Это соответствует нескольким тоннам драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку.

По состоянию на 1 февраля объем запасов монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 73,9 млн унций (около 2,299 тыс. тонн). На начало года этот показатель составлял 74 млн унций (около 2,302 тыс. тонн). Снижение было незначительным, на десятую долю процента.

Стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, за месяц сократилась на 0,6%, до $132,3 млрд. Это 21% совокупного объема резервов РФ.

ЦБ РФ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года он объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах была незначительной. Сокращение объема золота в резервах РФ часто бывает связано с выпуском золотых монет.

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Тэги: РОССИЯ, ЗОЛОТО, ЦБ, ОБЪЕМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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