В Великобритании в результате шторма Юнис до 80 тыс. человек оказались отрезаны от электроснабжения, сообщает в пятницу Sky News.
"Сотрудники ESB Networks восстанавливают электроснабжение там, где это безопасно. Приносим извинения нашим 80 тыс. клиентам, оставшимся без электричества", - сообщает эта энергетическая компания в твиттере.
На данный момент известно об одном погибшем в Северной Ирландии, на него упало дерево, еще двое получили травмы.
По данным метеорологической службы, скорость ветра в районах, охваченных штормом, составляет 196 км/ч - самая высокая в Великобритании за долгое время. Наибольший ущерб нанесен графствам Западный Корк и Керри в Северной Ирландии, отмечает Sky News.
Кроме того, предоставление услуг приостановили семь железнодорожных операторов, передает Sky News со ссылкой на ассоциацию железнодорожных транспортных компаний Великобритании.
Ранее для Лондона, а также восточной и юго-восточной частей Англии был распространен "красный" уровень опасности. До этого он был объявлен на юго-западе Англии и юге Уэльса.
В Уэльсе прервано железнодорожное сообщение, в ряде регионов закрыты сотни школ. Миллионам жителей Великобритании рекомендовано оставаться дома.
Британские СМИ отмечают, что "красный" уровень угрозы из-за погоды в стране объявляют редко. Он означает, что порывы ветра могут сносить крыши, могут быть порваны линии электропередач и повалены деревья.
Ожидается, что в выходные на ряд районов страны обрушатся ливни, которые приведут к наводнениям.
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