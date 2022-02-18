Цены на сахар в РФ зафиксировали 20 компаний

Цены реализации сахара к 18 февраля зафиксировали 20 сахарных компаний в РФ, следует из данных Союзроссахара.
К ранее упомянутым ГК "Русагро", ГК "Продимекс", Sucden, "Каневсксахар" (концерн "Покровский"), сахарному комбинату "Курганинский" и Тимашевскому сахарному заводу прибавились еще 14 компаний. За исключением одной все они зафиксировали цену на уровне 47 рублей за кг до 31 июля 2022 года.
Скорректировали свои торгово-сбытовые политики (ТСП) "Агрокомплекс им. Ткачева" (3 завода), ГК "Доминант (7 заводов), АО "Моснефтегазстройкомплект", которому принадлежит несколько сахарных заводов в Курской области, ТД "Белый барс" (Буинский сахарный завод, Татарстан), "Ромодановсахар" (Мордовия), "Гирей-сахар" (Краснодарский край), Башкирская сахарная компания, Балашовский сахарный завод (Саратовская область), Сергачский сахарный завод (Нижегородская область), ГК "Континент" (Бековский сахарный завод", "Пензенский мир продуктов"), агропромышленное объединение "Аврора", "Заинский сахар" (холдинг "Агросила", Татарстан), ООО "Кристалл" (заводы в Воронежской и Тамбовской области).
Ульяновский сахарный завод не стал фиксировать цену, указав в своей ТСП, что "цена на продукцию с учётом НДС формируется на дату подписания спецификации при условии предоставления организацией розничной торговли уведомления о намерениях законтрактовать данный объем". Цена будет рассчитываться с учетом индексов ИКАР (раздел "Ценовые индексы на партии сахара 40-60 т").
Фиксированная цена устанавливается на сахар, поставляемый в организации розничной торговли со склада завода-производителя и упакованный в мешки по 50 кг на условиях 100% предоплаты. При этом наценка дистрибьюторов не должна превышать 5% ("Гирей-сахар" установил наценку не более 3%).
Как сообщалось, в начале февраля ФАС России в рамках мер по сдерживанию цен на социально значимые товары рекомендовала производителям сахара скорректировать торгово-сбытовую политику (ТСП), указав в ней цену на сахар-песок, поставляемый в организации розничной торговли. "Мы предлагаем производителям указать в своих ТСП, которые размещаются на официальных сайтах организаций, цену на сахар, реализуемый в организации розничной торговли. Таким образом, процесс ценообразования будет более прозрачным", - заявляли в пресс-службе ФАС.
Регулятор также предложил производителям установить максимальную торговую наценку для дистрибьюторов, приобретающих сахар для поставки в организации розничной торговли, и ввести запрет на перепродажу этого сахара третьим лицам.
Как считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, цена, которую фиксируют сахарные компании, "в принципе приемлема". "Но все-таки лучше было бы, если бы она была выше, поскольку производителям необходимо сохранить уровень рентабельности в условиях стремительного роста затрат", - сказал он "Интерфаксу".
Рылько не стал прогнозировать наиболее благоприятный уровень цен, отметив, что в условиях ценообразования "хорошо бы обойтись без административного давления, чтобы получить обоснованную цену и хороший объем производства сахара в следующем аграрном году".
По данным Минсельхоза, площадь под сахарной свеклой в этом году увеличится на 65,9 тыс. га, до 1 млн 071 млн га,
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