Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.932 RUR   0.0224 GBR   2.3134 TRY   0.1254

Цена на нефть

17.02 $/bbl +/- WTI 91.76 -1.90 Brent 92.97 -1.84

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.02.2022 19:47

В Европе не видят доказательств отвода российских войск от границы Украины, будут совещаться с США - Макрон

Обстановка на российско-украинской границе по-прежнему вызывает большую обеспокоенность в Евросоюзе, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Нашим командам, ОБСЕ надлежит внести всю ясность в события последних часов и дней", - сказал французский президент в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

"На этой стадии у нас нет доказательств об отводе российских военных сил (от границы Украины). Я слышу заявления президента Путина. Я приветствую заявления президента Путина. Но я полагаю, что, когда хотят быть вызывающим доверие партнером, всегда хорошо, если дела соответствуют заявлениям. То есть мы хотим иметь возможность получить конкретные факты", - отметил Макрон.

Он сообщил, что в ближайшие часы, "до конца дня", состоятся консультации с целью координации "между европейскими и американскими союзниками". "Очевидно, что, следуя за развитием обстоятельств, мы каждый раз будем проявлять соответствующую реакцию", - добавил глава французского государства.

"В этом контексте, когда российское военное давление не ослабевает, усиливается дестабилизация или возобновляются бомбардировки на линии разграничения, мы призываем, во-первых, к прекращению этих военных действий и к быстрой деэскалации, во-вторых, к возобновлению конструктивных переговоров, так как мы продолжаем заявлять, что именно через диалог эта ситуация может найти разрешение", - продолжил Макрон.

"Со своей стороны, я считаю, что всем нам надо сохранять большое спокойствие. Мы ясно высказались о нашем единстве, о том, чего мы желаем", - сказал президент, отметив, что теперь надо тщательно и ответственно работать над стабилизацией и деэскалацией "во взаимосвязи с Россией".

Макрон напомнил, что накануне лидеры ЕС собрались по инициативе главы Европейского совета Шарля Мишеля на неформальную встречу в Брюсселе перед саммитом Европейский союз - Африканский союз, на которой они подтвердили "единство и решимость в том, что касается обеспечения уважения европейских принципов, ценностей и территориальной целостности каждого государства, и волю продолжать диалог, чтобы продвигаться вперед".

Макрон отметил обстановку последних часов в Донбассе с военными действиями, которые уже привели к жертвам. Президент Франции призвал прекратить эти действия, противоречащие ранее достигнутым договоренностям о прекращении огня, недавно подтвержденным заинтересованными сторонами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, США, КОНСУЛЬТАЦИИ-2


Похожие новости


Блинкен и Ле Дриан обсудили помощь Армении и Азербайджану в нормализации отношений Министр обороны США заявил о поддержке действий Франции в африканском регионе Сахель - Пентагон Советник президента США Салливан обсудил с главой МИД Франции Россию и КНР - Белый дом Блинкен и Ле Дриан обсудили Карабах Макрон призвал США снять ограничения на экспорт вакцин и их компонентов Госсекретарь США и глава МИД Франции в Лондоне обсудили отношения с РФ и Украиной - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]