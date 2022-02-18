В Европе не видят доказательств отвода российских войск от границы Украины, будут совещаться с США - Макрон

Обстановка на российско-украинской границе по-прежнему вызывает большую обеспокоенность в Евросоюзе, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Нашим командам, ОБСЕ надлежит внести всю ясность в события последних часов и дней", - сказал французский президент в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.
"На этой стадии у нас нет доказательств об отводе российских военных сил (от границы Украины). Я слышу заявления президента Путина. Я приветствую заявления президента Путина. Но я полагаю, что, когда хотят быть вызывающим доверие партнером, всегда хорошо, если дела соответствуют заявлениям. То есть мы хотим иметь возможность получить конкретные факты", - отметил Макрон.
Он сообщил, что в ближайшие часы, "до конца дня", состоятся консультации с целью координации "между европейскими и американскими союзниками". "Очевидно, что, следуя за развитием обстоятельств, мы каждый раз будем проявлять соответствующую реакцию", - добавил глава французского государства.
"В этом контексте, когда российское военное давление не ослабевает, усиливается дестабилизация или возобновляются бомбардировки на линии разграничения, мы призываем, во-первых, к прекращению этих военных действий и к быстрой деэскалации, во-вторых, к возобновлению конструктивных переговоров, так как мы продолжаем заявлять, что именно через диалог эта ситуация может найти разрешение", - продолжил Макрон.
"Со своей стороны, я считаю, что всем нам надо сохранять большое спокойствие. Мы ясно высказались о нашем единстве, о том, чего мы желаем", - сказал президент, отметив, что теперь надо тщательно и ответственно работать над стабилизацией и деэскалацией "во взаимосвязи с Россией".
Макрон напомнил, что накануне лидеры ЕС собрались по инициативе главы Европейского совета Шарля Мишеля на неформальную встречу в Брюсселе перед саммитом Европейский союз - Африканский союз, на которой они подтвердили "единство и решимость в том, что касается обеспечения уважения европейских принципов, ценностей и территориальной целостности каждого государства, и волю продолжать диалог, чтобы продвигаться вперед".
Макрон отметил обстановку последних часов в Донбассе с военными действиями, которые уже привели к жертвам. Президент Франции призвал прекратить эти действия, противоречащие ранее достигнутым договоренностям о прекращении огня, недавно подтвержденным заинтересованными сторонами.
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