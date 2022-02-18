Нидерланды передадут Украине партию вооружений - премьер Шмыгаль

Правительство Нидерландов приняло решение о передаче Украине партии вооружения оборонного назначения, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Искренне благодарен премьер-министру Марку Рютте и правительству Нидерландов за важное решение предоставить Украине вооружение оборонного назначения", - написал Шмыгаль в Twitter.
Премьер подчеркнул, что Украина высоко ценит вклад Нидерландов в укрепление безопасности страны и Европы.
Ранее в январе Рютте заявил, что не видит политических препятствий для поставок вооружений Украине.
2 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что все вооружение, поставляемое западными партнерами на Украину, предназначено для защиты страны.
"(...) мы наращиваем уровень нашей обороноспособности и возможностей нашей армии. Мы фундаментально понимаем, что нам нужно", - сказал в тот день Зеленский в Киеве на совместной пресс-конференции с Рютте.
"Я не готов сегодня публично говорить, о чем и с какой страной мы детально договариваемся и что мы получаем. Для нас очень важно, что все это оружие - это все для защиты. Мы думаем только о мире. Мы думаем только о деоккупации территорий и только дипломатическим путем", - сказал глава государства.
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