Глава разведуправления Генштаба Армении отправлен в отставку по предложению Пашиняна

Начальник главного управления разведки Генштаба Вооруженных сил Армении освобожден от должности указом исполняющего обязанности президента республики Алена Симоняна. "Освободить от должности начальника главного управления разведки Генштаба Вооруженных сил - заместителя начальника Генштаба Араика Арутюняна", - говорится в указе. Как сообщает пресс-служба президента, указ подписан по предложению премьер-министра Никола Пашиняна. Арутюнян был назначен на эту должность в августе 2021 года. Другими указами Симоняна от должности начальника тыла ВС Армении освобожден Ромик Маргарян, на эту должность назначен Арам Погосян.

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