Глава разведуправления Генштаба Армении отправлен в отставку по предложению Пашиняна

Начальник главного управления разведки Генштаба Вооруженных сил Армении освобожден от должности указом исполняющего обязанности президента республики Алена Симоняна.
"Освободить от должности начальника главного управления разведки Генштаба Вооруженных сил - заместителя начальника Генштаба Араика Арутюняна", - говорится в указе.
Как сообщает пресс-служба президента, указ подписан по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.
Арутюнян был назначен на эту должность в августе 2021 года.
Другими указами Симоняна от должности начальника тыла ВС Армении освобожден Ромик Маргарян, на эту должность назначен Арам Погосян.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
Алиев утвердил соглашение об отмене визового режима между Азербайджаном и Сербией
Посол Баку в Сеуле призвал корейский бизнес работать в Карабахе и Восточном Зангезуре
Цены на сахар в РФ зафиксировали 20 компаний
ЦБ РФ в январе вновь сократил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций
Французская EDF в 2021г увеличила чистую прибыль почти в 8 раз, выручку - на 22%
Бахрейн отменяет ПЦР-тесты по прибытии и карантин с 20 февраля
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Новый международный проект для азербайджанских стартапов
«Рост числа случаев мошенничества связан с развитием электронной коммерции в целом»: Севиндж Алиева, руководитель Департамента Платежных карт AccessBank
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров