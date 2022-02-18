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СНГ 18.02.2022 21:56

В МВД РФ предупредили о жестких мерах в отношении трудовых мигрантов за нарушения законодательства

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой призвал коллег из СНГ повышать уровень подготовки трудовых мигрантов и не допускать их вовлечения в деструктивные процессы на территории государств пребывания.

Как сообщили в пятницу в пресс-центре МВД России, под председательством Горового состоялось заседание Совета руководителей миграционных органов государств - участников СНГ (СРМО).

"Председатель Совета ориентировал партнеров на необходимость недопущения вовлечения мигрантов в деструктивные процессы на территориях государств пребывания, повышения уровня подготовки мигрантов до их выезда из стран исхода для осуществления трудовой деятельности, а также предупредил о жестких мерах в отношении иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства, в том числе незаконной трудовой деятельности, вплоть до высылки с территории России и закрытия им въезда", - говорится в сообщении МВД.

По данным ведомства, в мероприятии приняли участие члены Совета и полномочные представители от Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. В качестве гостей и наблюдателей участвовали представители Туркменистана, Евразийской экономической комиссии и Всеобщей конфедерации профсоюзов.

Кроме того, как сообщили в пресс-центре, накануне состоялось заседание Совместной комиссии государств - участников Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

"Рассмотрен вопрос функционирования в государствах - участниках СНГ специализированных учреждений временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, задержанных на период определения их правового положения", - сказали в МВД.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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