В Киеве не видят угрозы полномасштабного вторжения на территорию Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в настоящее время угрозы полномасштабного вторжения РФ в республику не наблюдается.

"Мы не видим на сегодняшний день полномасштабного вторжения на территорию нашей страны. Мы сегодня можем сказать о том, что возможны точечные провокации РФ. Для этого у нас есть соответствующие средства для реагирования нашими Вооруженными силами и силами сектора Национальной безопасности и обороны", - заявил Данилов на брифинге в Офисе президента Украины.

"Я хочу заверить наших граждан, что мы понимаем угрозы, но мы не видим полномасштабного вторжения в Украину. Но что касается провокаций, они уже есть", - сказал он.