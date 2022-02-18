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СНГ 18.02.2022 23:42

В Киеве не видят угрозы полномасштабного вторжения на территорию Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в настоящее время угрозы полномасштабного вторжения РФ в республику не наблюдается.

"Мы не видим на сегодняшний день полномасштабного вторжения на территорию нашей страны. Мы сегодня можем сказать о том, что возможны точечные провокации РФ. Для этого у нас есть соответствующие средства для реагирования нашими Вооруженными силами и силами сектора Национальной безопасности и обороны", - заявил Данилов на брифинге в Офисе президента Украины.

"Я хочу заверить наших граждан, что мы понимаем угрозы, но мы не видим полномасштабного вторжения в Украину. Но что касается провокаций, они уже есть", - сказал он.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ЭСКАЛАЦИЯ, ВТОРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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