ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе

ВС Армении в пятницу вечером обстреляли позиции ВС Азербайджана в товузском направлении государственной границы, сообщает Министерство обороны Азербайджана. «Подразделения ВС Армении 18 февраля с 22:30 без какой-либо причины начали обстрел из огнестрельного вооружения позиций ВС Азербайджана в населенном пункте Мунчуглу Товузского района», - отмечается в информации. ВС Азербайджана предприняли соответствующие ответные меры. «Жертв среди личного состава ВС Азербайджана нет. В настоящее время ситуация в этом направлении границы стабильная, оперативная ситуация находится под полным контролем наших военных», - подчеркивает Минобороны. Р.Ахмедов

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