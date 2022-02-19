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Оборона 19.02.2022 00:00

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе

ВС Армении в пятницу вечером обстреляли позиции ВС Азербайджана в товузском направлении государственной границы, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

«Подразделения ВС Армении 18 февраля с 22:30 без какой-либо причины начали обстрел из огнестрельного вооружения позиций ВС Азербайджана в населенном пункте Мунчуглу Товузского района», - отмечается в информации.

ВС Азербайджана предприняли соответствующие ответные меры.

«Жертв среди личного состава ВС Азербайджана нет. В настоящее время ситуация в этом направлении границы стабильная, оперативная ситуация находится под полным контролем наших военных», - подчеркивает Минобороны.

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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