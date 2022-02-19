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СНГ 19.02.2022 12:42

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 179 тыс. человек, госпитализированы 15 тыс.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 179 тыс. 147 случаев, госпитализированы за сутки 15 тыс. 62 человека, скончались от COVID-19 - 798 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

«По состоянию на 19 февраля в РФ выявлено 179 147 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 15 062 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 19,2%», - сообщили в оперштабе.

Снижение количества госпитализации отмечено в 71 регионе, увеличение госпитализаций произошло в 14 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

Умерли за сутки от COVID-19 798 человек, накануне сообщалось о 784 скончавшихся. В течение почти недели в РФ отмечался рост смертности. Так, в четверг сообщилась о 790 умерших, в среду - о 748, во вторник - 704, в понедельник - 683.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 180 тыс. 71 заболевший, число новых случаев COVID-19 уменьшилось на 924.

«Выздоровели за сутки 191 098 человек, или на 3,7% меньше по сравнению с 18 февраля», - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 15 млн 199 тыс. 720 случаев коронавирусной инфекции, 344 тыс. 755 умерших и 12 млн 217 тыс. 942 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 272,4 млн тестов на COVID-19, из них 682 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 27 тыс. 198 человек.

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Тэги: РОССИЯ, COVID


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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