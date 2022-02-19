Взрыв под Луганском не повлиял на транзит газа через Украину - оператор

Взрыв на распределительном газопроводе на неподконтрольной украинским властям территории в Луганской области не отразился на работе газотранспортной системы Украины, которая продолжает работать в штатном режиме, сообщил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«На газотранспортную систему Украины инцидент не влияет. ОГТСУ работает в штатном режиме и продолжает надежно выполнять свои транзитные обязательства», - написал Макогон на своей странице в Facebook в субботу.

Как он уточнил, взрыв произошел на распределительном газопроводе возле Луганска, на территории, через которую магистральный газопровод «Дружба» не проходит.