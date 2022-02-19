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СНГ 19.02.2022 12:54

Взрыв под Луганском не повлиял на транзит газа через Украину - оператор

Взрыв на распределительном газопроводе на неподконтрольной украинским властям территории в Луганской области не отразился на работе газотранспортной системы Украины, которая продолжает работать в штатном режиме, сообщил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«На газотранспортную систему Украины инцидент не влияет. ОГТСУ работает в штатном режиме и продолжает надежно выполнять свои транзитные обязательства», - написал Макогон на своей странице в Facebook в субботу.

Как он уточнил, взрыв произошел на распределительном газопроводе возле Луганска, на территории, через которую магистральный газопровод «Дружба» не проходит.

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Тэги: УКРАИНА, ЛУГАНСК, ВЗРЫВ, ГТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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