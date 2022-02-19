Урсула фон дер Ляйен считает, что остается надежда на мир в Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что связанные с Украиной проблемы не приведут к вооруженному конфликту.

«Все еще есть надежда, что будет мир. И это возможно при помощи дипломатии», - сказала она, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом фон дер Ляйен напомнила, что ЕС готов и к другим сценариям и потому подготовил жесткие санкции, касающиеся, в том числе, сферы энергетики, на случай нападения РФ в Украину.