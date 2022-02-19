Глава Еврокомиссии уверена в безопасности энергообеспечения этой зимой даже в случае прекращения поставок из РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что безопасность энергообеспечения ЕС этой зимой будет сохранена даже в случае полного прекращения поставок газа из России.

«Даже если будет полная остановка энергопоставок из России - мы уверены, этой зимой мы обеспечим энергоснабжение», - сказала она в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, ЕС в любом случае должен провести диверсификацию источников энергии - и «работает над этим».

«Средне- и долгосрочно мы делаем ставку на обновляемые источники энергии - энергию ветра, воды. Мы, как ЕС, будем и дальше становиться более независимыми», - заявила глава Еврокомиссии.

Помимо этого, она упрекнула российских поставщиков газа в недостаточной помощи Евросоюзу в ситуации постоянного роста цен.

«Сильный Евросоюз не может полагаться на поставщика энергии, который угрожает началом войны на границах нашего континента. Поэтому российские компании так мало помогают - в то время, как цены растут», - сказала фон дер Ляйен.