Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.932 RUR   0.0224 GBR   2.3134 TRY   0.1254

Цена на нефть

17.02 $/bbl +/- WTI 91.76 -1.90 Brent 92.97 -1.84

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.02.2022 13:12

Глава Еврокомиссии уверена в безопасности энергообеспечения этой зимой даже в случае прекращения поставок из РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что безопасность энергообеспечения ЕС этой зимой будет сохранена даже в случае полного прекращения поставок газа из России.

«Даже если будет полная остановка энергопоставок из России - мы уверены, этой зимой мы обеспечим энергоснабжение», - сказала она в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, ЕС в любом случае должен провести диверсификацию источников энергии - и «работает над этим».

«Средне- и долгосрочно мы делаем ставку на обновляемые источники энергии - энергию ветра, воды. Мы, как ЕС, будем и дальше становиться более независимыми», - заявила глава Еврокомиссии.

Помимо этого, она упрекнула российских поставщиков газа в недостаточной помощи Евросоюзу в ситуации постоянного роста цен.

«Сильный Евросоюз не может полагаться на поставщика энергии, который угрожает началом войны на границах нашего континента. Поэтому российские компании так мало помогают - в то время, как цены растут», - сказала фон дер Ляйен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Урсула фон дер Ляйен считает, что остается надежда на мир в Украине ЕС направит все усилия на дипломатическое решение кризиса на Украине, но пакет санкций для РФ готов - Боррель ЕС принял меры по газоснабжению на случай проблем с Россией - представитель ЕК Главы Еврокомиссии и ЕЦБ обсудили возможные санкции против России Кризис между Россией и Западом - это конфликт идеологий, считает Боррель Боррель видит возможность дипломатического урегулирования ситуации на границе РФ с Украиной

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]