Генсек НАТО назвал невыполнимыми требования РФ к Альянсу

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал заведомо невыполнимыми ряд требований, выдвигаемых Россией к НАТО.

«Они выдвигают требования, зная, что мы не сможем их выполнить», - сказал Столтенберг в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

В качестве примера он назвал требование отказа от политики «открытых дверей» НАТО, а также «требование об отводе сил с территории половины наших союзников».