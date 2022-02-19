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Дальнее зарубежье 19.02.2022 13:42

Генсек НАТО назвал невыполнимыми требования РФ к Альянсу

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал заведомо невыполнимыми ряд требований, выдвигаемых Россией к НАТО.

«Они выдвигают требования, зная, что мы не сможем их выполнить», - сказал Столтенберг в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

В качестве примера он назвал требование отказа от политики «открытых дверей» НАТО, а также «требование об отводе сил с территории половины наших союзников».

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РОССИЯ, ТРЕБОВАНИЯ


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