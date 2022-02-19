В Бельгии снижается заболеваемость коронавирусом

Среднее число подтвержденных случаев ежедневного заражения коронавирусной инфекцией в Бельгии в завершающуюся неделю ощутимо сократилось по сравнению с предыдущей - на 43%.
Приводя в субботу эти данные института общественного здравоохранения Sciensano, телеканал RTBF отмечает также снижение за неделю на 23% госпитализаций пациентов с диагнозом коронавирус.
Постепенное улучшение в стране статистики по COVID-19 продолжается. Власти объясняют это высоким уровнем вакцинации населения. В Бельгии 79,6% всего населения получили хотя бы одну дозу вакцины. Полный цикл вакцинации прошли 78%. И 59,5% сделали бустерную прививку.
С начала пандемии в стране умерли от коронавирусной инфекции 29920 человек, сообщает RTBF.
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