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Дальнее зарубежье 19.02.2022 14:02

Канцлер Германии в отношениях с Россией делает ставку на дипломатию

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в вопросе украинского конфликта и конфликта между Россией и ЕС, которую в Евросоюзе подозревают в подготовке вторжения на украинскую территорию, нужно делать ставку на дипломатию.

«Столько дипломатии, сколько возможно, не будучи наивными - это наша цель. Для этого мы используем все переговорные каналы: Совет Россия-НАТО, который за много лет впервые состоялся, ОБСЕ... есть двусторонний канал между Россией и США, и мы используем «нормандский формат», - сказал Шольц в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, именно общение в рамках «нормандского формата» «остается решающим для решения конфликта».

В «нормандский формат» по украинскому урегулированию входит Германия, Франция, Россия, Украина.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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