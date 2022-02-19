Канцлер Германии в отношениях с Россией делает ставку на дипломатию

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в вопросе украинского конфликта и конфликта между Россией и ЕС, которую в Евросоюзе подозревают в подготовке вторжения на украинскую территорию, нужно делать ставку на дипломатию.

«Столько дипломатии, сколько возможно, не будучи наивными - это наша цель. Для этого мы используем все переговорные каналы: Совет Россия-НАТО, который за много лет впервые состоялся, ОБСЕ... есть двусторонний канал между Россией и США, и мы используем «нормандский формат», - сказал Шольц в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, именно общение в рамках «нормандского формата» «остается решающим для решения конфликта».

В «нормандский формат» по украинскому урегулированию входит Германия, Франция, Россия, Украина.