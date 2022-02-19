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Дальнее зарубежье 19.02.2022 14:13

Шольц считает, что быстрых успехов от переговоров с РФ ждать не стоит

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что нужно делать ставку на переговоры с Россией, но быстрых успехов от таких переговоров ждать не стоит.

«Я не питаю иллюзий, быстрых успехов ожидать не стоит», - сказал Шольц в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, речь идет «о мире в Европе», поэтому нужно приложить все необходимые усилия для его сохранения.

«Мы можем переломить динамику кризиса только в переговорах», - сказал он.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ШОЛЬЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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