Глава МИД Франции выразил Лаврову тревогу в связи с ситуацией в Украине

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого выразил опасения в связи с развитием событий на востоке Украины, сообщает французское внешнеполитическое ведомство.
«Министр выразил сильное беспокойство в связи с эскалацией, наблюдаемой в последние дни на востоке Украины. Беспрецедентно большое количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированное ОБСЕ, идет вразрез с договоренностями, недавно достигнутыми в нормандском формате», - отмечает МИД Франции.
Ле Дриан предостерег РФ от «нового нарушения территориальной целостности Украины» и предупредил, что Запад готов ввести санкции в случае российского нападения на украинскую территорию.
«Министр констатировал, что, судя по ответам, опубликованным Россией 17 февраля (...) все еще есть пространство для диалога», - отмечается в документе. Наконец, Ле Дриан подчеркнул, что именно Россия, по его мнению, должна определиться, хочет ли она такого диалога.
«Франция и ее партнеры по-прежнему готовы содействовать такому диалогу», - говорится в коммюнике.
«Сегодня есть расхождения между словами и действиями России», - отмечает МИД Франции.
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