Запад игнорирует необходимость защиты населения и инфраструктуры Донбасса - МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости защиты гражданского населения и инфраструктуры Донбасса и обвинила Запад в игнорировании этой проблемы.

В своем телеграм-канале Захарова отметила, что в ситуации с Донбассом «западное сообщество забыло про права человека». Она напомнила о понятиях, которыми оперировал Запад, вмешиваясь в дела суверенных государств: «гражданское население», «инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность», «старики и дети», «женщины и девочки», «обеспечение доступа гуманитарных организаций и журналистов» и тд.

«Ничего из этого в Донбассе, по мнению «цивилизованных демократий», защищать не требуется, так как, с их точки зрения, этого там просто нет», - пишет Захарова.