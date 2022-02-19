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СНГ 19.02.2022 14:36

Запад игнорирует необходимость защиты населения и инфраструктуры Донбасса - МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости защиты гражданского населения и инфраструктуры Донбасса и обвинила Запад в игнорировании этой проблемы.

В своем телеграм-канале Захарова отметила, что в ситуации с Донбассом «западное сообщество забыло про права человека». Она напомнила о понятиях, которыми оперировал Запад, вмешиваясь в дела суверенных государств: «гражданское население», «инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность», «старики и дети», «женщины и девочки», «обеспечение доступа гуманитарных организаций и журналистов» и тд.

«Ничего из этого в Донбассе, по мнению «цивилизованных демократий», защищать не требуется, так как, с их точки зрения, этого там просто нет», - пишет Захарова.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЗАПАД, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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