Президент РФ не планирует заявлений по итогам учений сил стратегического сдерживания - Кремль

Заявлений президента РФ Владимира Путина по итогам наблюдения за учениями сил стратегического сдерживания с пуском баллистических ракет не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Путин дал старт учениям, за которыми он вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко наблюдает из ситуационного центра Кремля. На уточняющий вопрос «Интерфакса», ожидать ли заявление президента РФ по итогам учений, Песков сказал: «Нет».

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