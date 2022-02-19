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СНГ 19.02.2022 15:00

Президент РФ не планирует заявлений по итогам учений сил стратегического сдерживания - Кремль

Заявлений президента РФ Владимира Путина по итогам наблюдения за учениями сил стратегического сдерживания с пуском баллистических ракет не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин дал старт учениям, за которыми он вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко наблюдает из ситуационного центра Кремля.

На уточняющий вопрос «Интерфакса», ожидать ли заявление президента РФ по итогам учений, Песков сказал: «Нет».

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Тэги: РОССИЯ, УЧЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАЯВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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