В СБ Беларуси на «отлично» оценили слаженность белорусских и российских войск на учении «Союзная решимость»

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович на «отлично» оценил слаженность белорусских и российских военных, принимающих участие в совместных учениях «Союзная решимость-2022».

«Мы были свидетелями в прошлом году в ходе учений «Запад-2021» слаженных, уверенных действий, четкого взаимодействия региональной группировки войск Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации. Сегодня мы также стали свидетелями отличных действий вновь созданной группировки, которая должны обеспечивать задачи по военной безопасности Союзного государства», - отметил Вольфович в субботу после наблюдения за финальным розыгрышем тактического эпизода учений на полигоне «Обуз-Лесновский». Его слова приводит госагентство БелТА.

Оценки ставить преждевременно, еще будет подсчитано количество пораженных мишеней, но зрительно все шло точно в цель, отметил Вольфович.

«Это говорит об обученности войск, слаженности действий. 10 дней учений не прошли зря. Это доказывает всем нашим недоброжелателям, что несмотря на то, что Беларусь страна мира и добра, была, есть и будет способна защитить свой суверенитет, свою целостность, безопасность своего народа», - сказал госсекретарь Совбеза.

Вольфович отметил, что разыгрывался наиболее сложный тактический эпизод - восстановление утраченного положения и освобождение захваченной противником территории.

«Это сложная задача для любых войск. Наша совместная группировка успешно с поставленными задачами справилась. Хотелось бы, чтобы она работала только в учебном плане, не применялась бы в жизни. Но тем не менее Вооруженные силы любого государства надо готовить к войне. Хочешь мира - готовься к войне», - отметил госсекретарь Совбеза Беларуси.

Как сообщалось, Россия и Беларусь проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводится совместное учение «Союзная решимость-2022».