Зеленский назвал провокационными заявления об обстрелах России со стороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает провокационными заявления российской стороны о том, что украинские снаряды попали в РФ.

«... показали какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что что-то долетело в Ростовскую область - это все провокация. Это все чистая ложь. Там нет никаких погибших, там нет никого раненого», - сказал Зеленский в субботу, отвечая на вопросы на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что Украина привержена миру и не раз об этом заявляла. Также он напомнил, что предлагал РФ выбрать любую площадку для переговоров для урегулирования мира.

«В чем смысл нам стрелять и предлагать дипломатию?», - сказал Зеленский.