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СНГ 19.02.2022 20:12

Зеленский подтверждает стремление встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не знает, чего хочет президент РФ Владимир Путин, потому предлагает встретиться с ним.

«Я не знаю, что хочет президент РФ, потому предлагаю встретиться», - сказал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Так Зеленский ответил на вопрос о том, как он интерпретирует намерения президента РФ, что тот собирается делать в отношении Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что «в Трехсторонней контактной группе, в Минском процессе находятся предложения и законные драфты (урегулирования - ИФ), но все заблокировано, никто об этом не говорит». «Украина требует немедленного разблокирования переговорного процесса в ТКГ», - сказал Зеленский.

По его словам, также крайне важно прекратить ограничения допуска наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольные Киеву территории.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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