Киев сообщает о гибели двоих и ранении четверых украинских военных в Донбассе

Пресс-центр Операции украинских объединенных сил (ООС) сообщил о 70 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе с начала суток, гибели двоих и ранении еще четверых украинских военнослужащих.
«В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях», - сообщили в штабе.
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