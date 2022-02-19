Киев сообщает о гибели двоих и ранении четверых украинских военных в Донбассе

Пресс-центр Операции украинских объединенных сил (ООС) сообщил о 70 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе с начала суток, гибели двоих и ранении еще четверых украинских военнослужащих.

«В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях», - сообщили в штабе.