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СНГ 19.02.2022 20:36

Зеленский просит у Запада «дешевых» денег

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны предоставить Украине «дешевые деньги», без условий.

«Мы хотим жить и защищать свое государство. Хотите нам помочь? Есть много примеров. Укрепите нашу армию, вооружение и т.д. Усильте нашу экономику, пожалуйста - инвестируйте в наше государство, заводите свой бизнес (в Украину - ИФ). Если боитесь, то откройте нам «дешевые деньги». Дайте нам деньги без условий»- сказал он в субботу, отвечая на вопросы на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также задался вопросом, «по какой причине страны Запада, когда выделяют Украине те или иные суммы, говорят, что нужно сделать ряд реформ?».

«Послушайте, есть ли еще в мире страна, у которой война на востоке и которая еще и делает реформы? Но мы не паникуем, мы хотим просто жить как сильное государство», - добавил президент Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, СРЕДСТВА, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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