Lufthansa приостанавливает полеты в Киев с 21 февраля

Авиакомпания Lufthansa (Германия) приостанавливает полеты в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля 2022 года.

«Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позднее», - сообщается на сайте авиакомпании в субботу.

Причины такого решения в авиакомпании не уточняют.

В то же время рейсы нидерландской авиакомпании KLM, ранее заявившей о прекращении полетов в Украину, согласно онлайн-табло международного аэропорта «Борисполь», продолжают выполняться штатно.