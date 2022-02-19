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Дальнее зарубежье 19.02.2022 20:37

Lufthansa приостанавливает полеты в Киев с 21 февраля

Авиакомпания Lufthansa (Германия) приостанавливает полеты в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля 2022 года.

«Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позднее», - сообщается на сайте авиакомпании в субботу.

Причины такого решения в авиакомпании не уточняют.

В то же время рейсы нидерландской авиакомпании KLM, ранее заявившей о прекращении полетов в Украину, согласно онлайн-табло международного аэропорта «Борисполь», продолжают выполняться штатно.

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Тэги: УКРАИНА, LUFTHANSA, ПОЛЕТЫ, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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