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СНГ 19.02.2022 20:38

Зеленский призывает предоставить Украине гарантии безопасности, пока она не в НАТО

Пока у Украины нет возможности вступить в НАТО, она хочет иметь гарантии безопасности, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Никто никого к стенке с вопросом, чтобы завтра было НАТО - такого нет. Мы хотим. Но пока у нас нет такой возможности, мы стремимся иметь гарантии безопасности», - сказал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Он заявил также, что украинцы готовы к любому развитию событий на востоке Украины.

«Извините меня за такое сравнение, возможно, оно сейчас будет неэтичное, но, извините, ложится в гробы и ждать военных украинцы не будут. Мы ни на кого наступать не будем, но готовы ко всему. Мы не можем быть пассивными. Мы не можем говорить каждый день, что завтра война. О каком государстве мы говорим, о какой экономике мы говорим? Как можно жить в государстве, когда каждый день вам говорят, что завтра будет наступление, завтра будет война?» - сказал Зеленский.

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Тэги: УКРАИНА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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