Зеленский призывает предоставить Украине гарантии безопасности, пока она не в НАТО

Пока у Украины нет возможности вступить в НАТО, она хочет иметь гарантии безопасности, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Никто никого к стенке с вопросом, чтобы завтра было НАТО - такого нет. Мы хотим. Но пока у нас нет такой возможности, мы стремимся иметь гарантии безопасности», - сказал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.
Он заявил также, что украинцы готовы к любому развитию событий на востоке Украины.
«Извините меня за такое сравнение, возможно, оно сейчас будет неэтичное, но, извините, ложится в гробы и ждать военных украинцы не будут. Мы ни на кого наступать не будем, но готовы ко всему. Мы не можем быть пассивными. Мы не можем говорить каждый день, что завтра война. О каком государстве мы говорим, о какой экономике мы говорим? Как можно жить в государстве, когда каждый день вам говорят, что завтра будет наступление, завтра будет война?» - сказал Зеленский.
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции ВС Азербайджана - Минобороны
ВМС Азербайджана проведут учения на Каспии
Минобороны Азербайджана опровергло слухи о стрельбе в Карабахе
Экономический совет Азербайджана обсудил антиинфляционные меры
Частные инвестиции в агропарки в Азербайджане достигли 1,3 млрд манатов
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Заявление об отставке Мехтиева с поста президента НАНА принято - СМИ
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 421,5 млн - университет Хопкинса
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Новый международный проект для азербайджанских стартапов
«Рост числа случаев мошенничества связан с развитием электронной коммерции в целом»: Севиндж Алиева, руководитель Департамента Платежных карт AccessBank
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров