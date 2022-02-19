Главы МИД G7 призывают Россию идти по пути дипломатии

Главы МИД стран G7 в совместном заявлении по итогам переговоров призвали Россию идти по дипломатическому пути разрешения украинского кризиса.

«Мы призываем Россию идти по пути дипломатии, снижать напряжение, отвести большую часть войск от украинской границы и придерживаться международных обязательств в полном объеме, в том числе в том, что касается снижения рисков и прозрачности военной активности», - сказано в документе.

Отмечается, что первым шагом должно быть снижение военной активности у российско-украинской границы. «Мы пока не видим подтверждения этим действиям. Мы будем оценивать Россию по делам», - отмечают министры.

Главы МИД стран G7 также заявили, что «беспричинное и неоправданное стягивание Россией вооруженных сил, крупнейшая мобилизация на европейском континенте с момента окончания холодной войны - это вызов глобальной безопасности и международному порядку».