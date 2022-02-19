Еврокомиссия начала оказывать экстренную помощь Украине по линии гражданской защиты

Еврокомиссия (ЕК) объявила в субботу, что ответила на запрос правительства Украины об оказании экстренной помощи «из-за угрозы дальнейшей эскалации» и координирует доставку предметов первой необходимости для поддержки гражданского населения через механизм гражданской защиты Евросоюза.
«ЕС полностью солидарен с украинским народом, а также оказывает ему конкретную поддержку. После того, как Украина обратилась к нам за помощью, мы круглосуточно работали, чтобы помочь властям. Срочная помощь гражданской защиты уже в пути», - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Еврокомиссар также сообщил, что Словения, Румыния, Франция, Ирландия и Австрия уже выделили первую помощь Украине, и он ожидает в ближайшие дни дополнительную от других государств-членов ЕС.
«Это должно поддержать усилия Украины по обеспечению готовности ко всем возможным сценариям (развития обстановки на границе с Россией - ИФ)», - говорится в коммюнике Еврокомиссии, опубликованном в Брюсселе.
В сообщении ЕК перечисляются предметы помощи из первой партии: это одноразовые немедицинские и хирургические маски, латексные и нитриловые перчатки, резиновые сапоги, дизельные электрогенераторы, обезболивающие, противовоспалительные и дезинфицирующие средства, антибиотики, палатки, постельное белье, одеяла, спальные мешки, предметы гигиены и др.
«Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС находится в постоянном контакте с украинскими властями для направления дальнейшей помощи, и ЕС готов предоставить ее по запросу», - сказано в коммюнике.
В документе отмечается, что Евросоюз и его государства-члены уже являются крупнейшими гуманитарными донорами в связи с кризисом на востоке Украины. Они оказывают помощь наиболее уязвимой части населения, живущего по обе стороны от линии разграничения, сообщают в Брюсселе.
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