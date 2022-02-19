Главы МИД G7 заявляют о приверженности минским соглашениям по Украине

Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам переговоров заявили, что по-прежнему считают необходимым для преодоления кризиса полную реализацию минских договоренностей по Украине.

«Мы подчеркиваем, что считаем усилия Германии и Франции в рамках «нормандского процесса» добиться полной реализации минских договоренностей единственным путем для продолжительного решения конфликта на востоке Украины», - сказано в документе.

Отмечается, что министры признают заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении реализовать соглашения и сделать конструктивный вклад в процесс. Соответствующей реакции ждут и от России.

«Мы призываем Россию использовать шансы для дипломатического пути, которые дают украинские предложения», - отмечают представители стран G7.

Они также заявили, что осуждают выдачу российских паспортов жителям непризнанных украинских регионов. «Это противоречит духу минских соглашений», - сказано в документе.